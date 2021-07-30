Украинский дзюдоист проиграл схватку за "бронзу"

Украинский дзюдоист 27-летний Яков Хаммо не смог принести бронзовую награду для сборной Украины на Олимпиаде в Токио.
В утешительном финале категории +100 украинец проиграл россиянину Тамерлану Башаеву.
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Хаммо уступил японцу Хисайоши Харасаве, однако затем победил узбека Бекмурода Олтибоева и вышел в бронзовый финал.
"Золото" в этой весовой категории выиграл чех Лукаш Крпалек.
Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.
Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Сейчас в активе сборной Украины на Играх в Токио четыре бронзовые награды.
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