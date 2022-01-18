Украинский чемпион ММА будет сражаться на "Уэмбли" и может замахнуться на рекорд Хабиба

Афиша поединка Ярослав Амосова против Майкса Пэйджа. Фото: bellator.com

Украинский чемпион Bellator Ярослав Амосов следующий поединок проведет 13 мая в Лондоне на арене The SSE Arena Wembley.

Соперником нашего соотечественника будет Майкл Пэйдж по прозвищу "Веном", сообщает официальный сайт Bellator ММА.

Поединок состоится в рамках полусреднего веса.

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Это будет первая защита титула Ярославом.

Отмечается, что у Амосова самая длинная серия без поражений во всех ММА. Поэтому он может превзойти рекорд звезды ММА Хабиба Нурмагомедова. Россиянин одержал 29 побед подряд.

Поединок Амосова с Пэйджем будет транслировать американский премиум телеканал Showtime.

Самбист Ярослав Амосов является непобедимым бойцом Bellator. на его счету 26 побед. В крайнем бою он победил бразильца Дугласа Лиму. Майкл Пэйдж является уроженцем Лондона и первым номером в списке претендентов в полусреднем весе. На счету британца 20 побед и одно поражение. Проиграл он как раз тому же бразильцу Лиме.