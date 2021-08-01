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воскресенье, 01 августа 2021 09:30

Украинский борец вышел в полуфинал. Раньше он убегал в Россию

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Украинский борец вышел в полуфинал. Раньше он убегал в Россию
Ленур Темиров выступал на Олимпиаде в Лондоне. Фото: Reuters

Украинский борец классического стиля в весовой категории до 60 кг Ленур Темиров пробился в полуфинал Олимпийских игр. За право сразиться за золото Токио украинец поспорит с японским борцом.

Темиров стартовал на Играх с 1/8 финала, где одолел Эльмурата Тасмурадова из Узбекистана – 5:0. Сообщает "Сегодня".

В четвертьфинале украинец победил представителя Армении Армена Меликяна – 8:4.

В полуфинале Темиров сразится с японским борцом Кэнъитиро Фумитой. Эта схватка состоится сегодня, ориентировочное время начала – 12:15.

Темиров – крымский татарин по происхождению родился в Узбекистане.

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До 2014 года Ленур представлял Украину и участвовал в Олимпиаде-2012 в Лондоне.

После оккупации Россией Крыма принял решение выступать под флагом оккупантов, но уже в 2018 году снова вернулся в Украину и в составе нашей сборной поехал на чемпионат мира, где завоевал бронзу.

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Дата
01
августа

Леся Украинка умерла на руках матери, сестры и мужа

Lʹviv stav nimetsʹkym Dystrykt "Halychyna" proisnuvav try roky Protyahom pershykh tyzhniv Nimetsʹko-radyansʹkoyi viyny praktychno vsya terytoriya Zakhidnoyi Ukrayiny bula okupovana vermakhtom. Dystrykt Halychyna stvoreno 1 serpnya z tsentrom u Lʹvovi. Okhoplyuvav terytoriyu ponad 48 tys km². Dilyvsya na okruzhni starostva ta vydileni mista. Protsedura vkhodzhennya Halychyny do skladu Heneralʹnoho hubernatorstva bula ostatochno zavershena tilʹky 1 lystopada. Na choli Dystryktu Halychyna stoyav hubernator. Uryadovoyu movoyu bula nimetsʹka. Hroshovoyu odynytseyu zamistʹ rublya stav zlotyy. CHYTAYTE TAKOZH: Dobrovolʹtsi pochaly vstupaty do lav dyviziyi SS "Halychyna" Nenimetsʹke naselennya Halychyny vse odno zalyshalosya dlya nimtsiv hromadyanamy druhoho sortu. Budʹ-yaki ukrayinsʹki initsiatyvy v kulʹturnomu ta osvitnʹomu zhytti potrebuvaly skhvalennya nimtsiv. Vypadky nepokory suvoro karalysya. 4 lypnya 1941-ho na Vuletsʹkykh pahorbakh natsysty rozstrilyaly polʹsʹkykh profesoriv. Yikh tila spalyly tam zhe. Dystrykt Halychyna prypynyv svoye isnuvannya naprykintsi lypnya 1944 roku, koly radyansʹka armiya zvilʹnyla Lʹviv. U Lʹvovi na Vuletsʹkykh pahorbakh, teper tse park Studentiv, 4 lypnya 1941-ho nimtsi rozstrilyaly 23 polʹsʹkykh profesoriv. Iz nymy vbyly 18 yikhnikh rodychiv. Pislya porazky pid Stalinhradom natsysty vyrishyly prykhovaty skoyeni nymy zlochyny. Stvoryly pidrozdil yevreyiv pid nazvoyu Sonderkommando 1005, yakyy vykopuvav brat·sʹki mohyly ta spalyuvav tila vbytykh. 8 zhovtnya 1943-ho vony znayshly trupy na Vuletsʹkykh pahorbakh i spalyly razom z inshymy zahyblymy. Pislya zvilʹnennya Lʹvivshchyny vid hitlerivsʹkoyi okupatsiyi, istoryky vstanovyly imena i posady rozstrilyanykh vchenykh, opysaly yikhnyu naukovu diyalʹnistʹ. Показати більше 1639 / 5000 Результати перекладу Львов стал немецким

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