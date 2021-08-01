Украинский борец вышел в полуфинал. Раньше он убегал в Россию

Ленур Темиров выступал на Олимпиаде в Лондоне. Фото: Reuters

Украинский борец классического стиля в весовой категории до 60 кг Ленур Темиров пробился в полуфинал Олимпийских игр. За право сразиться за золото Токио украинец поспорит с японским борцом.

Темиров стартовал на Играх с 1/8 финала, где одолел Эльмурата Тасмурадова из Узбекистана – 5:0. Сообщает "Сегодня".

В четвертьфинале украинец победил представителя Армении Армена Меликяна – 8:4.

В полуфинале Темиров сразится с японским борцом Кэнъитиро Фумитой. Эта схватка состоится сегодня, ориентировочное время начала – 12:15.

Темиров – крымский татарин по происхождению родился в Узбекистане.

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До 2014 года Ленур представлял Украину и участвовал в Олимпиаде-2012 в Лондоне. После оккупации Россией Крыма принял решение выступать под флагом оккупантов, но уже в 2018 году снова вернулся в Украину и в составе нашей сборной поехал на чемпионат мира, где завоевал бронзу.