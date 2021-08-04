Украинский борец выиграл второе "серебро" для Украины

Вторую серебряную медаль завоевал для Украины борец классического стиля 22-летний Парвиз Насибов из Запорожья. В финале он уступил Мохаммаду Резе Гераю из Ирана.
Вся схватка прошла под знаком преимущества борца из Ирана. Он был активным, проводил приемы и зарабатывал очки. Итоговый результат – 9:1 в пользу иранца.
Для Насибова это первая Олимпиада.
Это седьмая олимпийская медаль для Украины и вторая серебряная.
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Через несколько минут после Насибова на ковер выйдет серебряный призер Олимпиады-2016, народный депутат Жан Беленюк. В первом круге он одолел чемпиона мира из Сербии.
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