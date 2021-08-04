Украинский борец выиграл второе "серебро" для Украины

В полуфинале Парвиз насибов одолел чемпиона Африки из Египта. Фото: UWW

Вторую серебряную медаль завоевал для Украины борец классического стиля 22-летний Парвиз Насибов из Запорожья. В финале он уступил Мохаммаду Резе Гераю из Ирана.

Вся схватка прошла под знаком преимущества борца из Ирана. Он был активным, проводил приемы и зарабатывал очки. Итоговый результат – 9:1 в пользу иранца.

Для Насибова это первая Олимпиада.

Это седьмая олимпийская медаль для Украины и вторая серебряная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аллу Черкасову тренируют муж и сын

Через несколько минут после Насибова на ковер выйдет серебряный призер Олимпиады-2016, народный депутат Жан Беленюк. В первом круге он одолел чемпиона мира из Сербии.