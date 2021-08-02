Украинский борец проиграл схватку за "бронзу" на Олимпиаде

Сборная Украины не смогла получить медаль в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио.

Украинский борец 31-летний Ленур Темиров проиграл схватку за "бронзу" представителю Китая Сайлике Валихан.

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Темиров первым взял очко, однако соперник ответил тем же. В результате китаец победил, поскольку при равном счете 1:1 заработал очко последним.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.

Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В активе сборной Украины одна серебряная и четыре бронзовые награды.