Украинский боксер вышел в четвертьфинал Олимпиады

Украинский боксер 24-летний Александр Хижняк вышел в 1/4 финал Олимпиады в Токио.

В весовой категории до 75-ти килограммов в 1/8 финала украинец победил японца Юито Мориваки.

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Все пять судей отдали предпочтение Хижняку в каждом из трех раундов.

В 1/4 финала Олимпиады Хижняк встретится с доминиканским бойцом Еури Седеньо. Поединок состоится 1 августа в 6:18 утра по киевскому времени.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.

Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Сейчас в активе сборной Украины на играх в Токио четыре бронзовые награды.