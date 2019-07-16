Украинский боксер выехал в Израиль и работает грузчиком

Виталий Ципко ради сына вирышив переехать в Израиль.

Чемпион Европы 2005 года по профессиональному боксу Виталий Ципко выехал из Днепра в израильский Ришон-ле-Цион.

Боксер планирует устроиться работать тренером, а пока работает грузчиком.

Один из мотив Виталия переехать - это трудоустройство сына в один из израильских футбольных клубов. Никита занимается в днепровской ДЮСШ №2, выступающий за команду 2003 года рождения и по итогам 2016 был признан лучшим защитником в городе Днепр, сообщает "SportArena".

"С Днепра уехал, потому что не видел перспектив для себя в работе тренером по боксу. Также хочу устроить Никиту в местный клуб, сыну еще предстоит в августе пройти медосмотр. Параллельно собираю документы, чтобы оформить тренерскую лицензию в Израиле. А пока немного подрабатываю , ведь нужно на что-то жить ", - рассказал боксер

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14 лет назад, 16 июля 2005 Ципко в Нюрнберге завоевал титул чемпиона Европы. Он выступал во втором среднем весе (до 76,2 кг) и победил неуступчивого британца Брайана Мэги. Свой последний поединок на профессиональном ринге украинец провел в апреле 2009 года.