Украинский боксер супертяжелой категории нокаутировал соперника на 43 секунде

Виктор выхрист со скандалом ушел из любительского бокса

Вчера украинский 27-летний супертяжеловес Виктор Выхрист (1-0-0, 1 КО) дебютировал на профессиональном ринге в поединке против 34-летнего белоруса Андрея Мазаника (13-11, 10 КО). Бой состоялся в Германии.

Выхрист добыл победу техническим нокаутом в 1-м раунде. Угол Мазаника отказался продолжать бой после нокдауна. Об этом сообщает "Трибуна".

Бой был остановлен на 55-й секунде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский боксер Беринчик определился со следующим соперником

Это первая победа вчерашнего любителя. Лишь в январе Выхрист объявил о своем переходе в профессионалы. Виктор Выхрист течение многих лет входил в состав сборной Украины по боксу. Он – многократный чемпион Украины. Выступал в составе боксерского клуба "Украинские атаманы".