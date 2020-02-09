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воскресенье, 09 февраля 2020 09:01

Украинский боксер супертяжелой категории нокаутировал соперника на 43 секунде

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Украинский боксер супертяжелой категории нокаутировал соперника на 43 секунде
Виктор выхрист со скандалом ушел из любительского бокса

Вчера украинский 27-летний супертяжеловес Виктор Выхрист (1-0-0, 1 КО) дебютировал на профессиональном ринге в поединке против 34-летнего белоруса Андрея Мазаника (13-11, 10 КО). Бой состоялся в Германии.

Выхрист добыл победу техническим нокаутом в 1-м раунде. Угол Мазаника отказался продолжать бой после нокдауна. Об этом сообщает "Трибуна".

Бой был остановлен на 55-й секунде.

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Это первая победа вчерашнего любителя. Лишь в январе Выхрист объявил о своем переходе в профессионалы. Виктор Выхрист течение многих лет входил в состав сборной Украины по боксу. Он – многократный чемпион Украины. Выступал в составе боксерского клуба "Украинские атаманы".

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