Украинский боксер получит $1,5 млн за бой против россиянина

Гвоздик получит рекордный гонорар за бой против россиянина

В объединительном поединке против Артура Бетербиева украинец Александр Гвоздик заработает рекордный гонорар в своей профессиональной карьере.

По информации Sport Arena, чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик за выход в ринг против обладателя титула IBF россиянина Артура Бетербиева заработает $1,5 млн. Этот гонорар будет рекордным в боксерской карьере харьковчанина.

Титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Гвоздик завоевал в декабре прошлого года, нокаутировав в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона.

Бетербиев в мае провел уже вторую успешную защиту титула, на этот раз справившись с боснийцем Радивое Калайджичем.

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Поединок Гвоздик – Бетербиев запланирован на 18 октября и должен состояться в США. На кону будут стоять титулы WBC и IBF в полутяжелом дивизионе.