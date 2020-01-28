Украинский боксер Далакян готовится к защите чемпионского пояса

Артем Далакян будет защищать чемпионский пояс в Киеве. Фото: из открытых источников

Чемпион мира WBA во флайвейте (до 50,8 кг) Артем Далакян 8 февраля 2020 года проведет уже четвертую защиту своего чемпионского титула в Киеве.

Поединок традиционно состоится в КВЦ "Парковый". Соперником украинца станет 24-летний Хосбер Перес из Венесуэлы. Украинский боксер снял ролик о своей подготовке к бою.

Перес дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2016 года и за это время провел 18 боев, в которых одержал 16 побед, из них 12 нокаутом (процент нокаутов 77,78). За свой стиль ведения боя Хосбер получил рингнейм Лавина. Это будет дебютный поединок Переса в Европе, и он уже заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу с чемпионским поясом Артема.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Промоутер рассказал, когда и где состоится бой Усик - Чисора

Артем Далакян представляет компанию Union Boxing Promotion и является единственным украинским боксером, который все свои чемпионские защиты провел в Украине. Звание чемпиона мира Артем завоевал в американском Инглвуде 24 февраля 2018 года, когда победил американца Брайана Вилорию.