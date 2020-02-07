Украинский боксер Беринчик определился со следующим соперником

22 февраля Денис Беринчик проведет свой 13-й бой на профессиональном уровне. Фото: из отрытых источников

22 февраля международный чемпион по версии WBO в легком весе Денис Беринчик проведет защиту титула в бою с аргентинцем Эктором Сармьенто.

Поединок состоится в ТРЦ "Терминал" (Бровары) и продлится 12 раундов, сообщает "24 канал"

Сопернику украинского боксера - Сармьенто - 26 лет. Он живет и тренируется в Аргентине. На профессиональном ринге провел 22 поединка, одержал 21 победу, 14 из которых досрочно. В декабре 2019 года выходил в ринг против соотечественника Цезаря Алехандро Переза, одержав победу единогласным решением судей. Эктор владеет титулом чемпиона Аргентины (FAB) в полулегком весе.

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Предыдущий бой Денис Беринчик провел в октябре прошлого года против представителя мексиканской школы бокса Патрицио Лопеса Морено. Украинский боксер одержав победу единогласным решением судей. За плечами серебряного призера Олимпиады в Лондоне 12 поединков на профи-ринге, 12 побед, 7 из которых нокаутами, и ни одного поражения.