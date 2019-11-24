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воскресенье, 24 ноября 2019 09:46

Украинский биатлонист Пидручный выиграл спринт на открытом чемпионате Швеции

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Украинский биатлонист Пидручный выиграл спринт на открытом чемпионате Швеции
Дмитрий Пидручный смог опередить всех на открытом чемпионате Швеции. Фото: рейтер

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный стал победителем спринта на открытом чемпионате Швеции.

Украинец безупречно отработал на огневых рубежа и продемонстурував скорость на трассе. Компанию украинцы на пьедестале почета составили швейцарцы Бенджамин Вегер и Марио Дольдера.

Кроме Подручного, в гонке приняли участие еще несколько украинском. В топ-10 финишировал Богдан Цымбал, заняв 9-е место, сообщает "ТСН"

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С 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде состоится стартовый этап Кубка мира-2019/20

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24
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