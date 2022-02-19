Украинские лыжницы закроют программу Игр-2022. Расписание последнего дня соревнований в Пекине

В воскресенье, 20 февраля, ночью по киевскому времени начнется последний, 16-й, соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

В лыжной гонке на старт выйдут последние представительницы Украины в Пекине-2022. Марина Анцибор и Виктория Олех посоревнуются в масс-старте на 30 км свободным стилем.

Всего в последний день будет разыграно пять комплектов наград.

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Расписание соревнований на воскресенье, 20 февраля:

3:00, 3:40, 4:09 и 4:28 - Горнолыжный спорт. Параллельный слалом. Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. Смешанная дисциплина. Медали.

3:05 - Кёрлинг. финал. Женщины. Медали.

3:30 и 5:20 - Бобслей. Четверки. Заезды 3 и 4. Мужчины. Медали.

5:00 - Лыжные гонки. Масс-старт. 30 км свободным стилем. Женщины. Марина Анцибор, Виктория Олех. Медали.

6:10 - Хоккей. Финал. Мужчины. Медали.

В расписании указано время начала событий по Киеву.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продолжались с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводились соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной выступили в 12-ти дисциплинах.