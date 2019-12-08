Украинские хоккеисты устроили массовую драку

Тимур Гриценко является одним из лидеров "Кременчуга". Фото: УХЛ

В центральном матче 20-го тура Украинской хоккейной лиги "Днепр" уступил "Кременчуге" - 1: 2.

В третьем периоде сцепились сразу несколько хоккеистов, но впоследствии основная драка разгорелась между игроком "Днепра" Ильей декали и хоккеистом "Кременчуга" Тимуром Гриценко, сообщает "24 канал".

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Лидером УХЛ является "Кременчуг", который набрал 53 очка. На 12 пунктов отстает херсонский "Днепр", а замыкает тройку лидеров "Донбасс" с 37 очками.