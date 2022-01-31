Украинские борцы завоевали семь наград на престижном турнире в Хорватии

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Украинские борцы греко-римского стиля приступили к подготовке к Олимпиаде-2024.

Финалистами турнира стали пятеро украинцев. Трое из них завоевали золотые награды.

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Национальная сборная команда прекрасно выступила на международном турнире UWW в Хорватии Grand Rrix Zagreb Open 2022, сообщает сайт Федерации греко-римской борьбы Украины.

Українські борці здобули сім нагород на престижному турнірі в Хорватії

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