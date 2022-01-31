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понедельник, 31 января 2022 17:09

Украинские борцы завоевали семь наград на престижном турнире в Хорватии

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Украинские борцы завоевали семь наград на престижном турнире в Хорватии
Украинские борцы. Фото Федерации греко-римской борьбы Украины

Украинские борцы греко-римского стиля успешно начали олимпийский цикл.

Национальная сборная команда прекрасно выступила на международном турнире UWW в Хорватии Grand Rrix Zagreb Open 2022, сообщает сайт Федерации греко-римской борьбы Украины.

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Финалистами турнира стали пятеро украинцев. Трое из них завоевали золотые награды.

Еще двое стали обладателями бронзовых наград.

Парвиз Насибов, Владимир Яковлев, Ярослав Фильчаков завоевали золото. Корюн Саградян, Виктор Петрик - серебро. Дмитрий Цимбалюк, Андрей Кулик - бронзу.

В общекомандном зачете сборная Украины заняла второе место.

Украинские борцы греко-римского стиля приступили к подготовке к Олимпиаде-2024.

На предыдущей Олимпиаде в Токио Жан Беленюк завоевал золото, а Парвиз Насибов - серебро.

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