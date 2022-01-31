Украинские борцы завоевали семь наград на престижном турнире в Хорватии

Украинские борцы греко-римского стиля успешно начали олимпийский цикл.
Национальная сборная команда прекрасно выступила на международном турнире UWW в Хорватии Grand Rrix Zagreb Open 2022, сообщает сайт Федерации греко-римской борьбы Украины.
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Финалистами турнира стали пятеро украинцев. Трое из них завоевали золотые награды.
Еще двое стали обладателями бронзовых наград.
Парвиз Насибов, Владимир Яковлев, Ярослав Фильчаков завоевали золото. Корюн Саградян, Виктор Петрик - серебро. Дмитрий Цимбалюк, Андрей Кулик - бронзу.
В общекомандном зачете сборная Украины заняла второе место.
Украинские борцы греко-римского стиля приступили к подготовке к Олимпиаде-2024.
На предыдущей Олимпиаде в Токио Жан Беленюк завоевал золото, а Парвиз Насибов - серебро.
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