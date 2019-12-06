"Украинские биатлонистки очень мало тренируются" – Велепец

Юлия Джима осталась тренироваться с Урошем Велепцем даже после его отставки с должности тренера сборной Украины

Украинские биатлонистки не могут ходом конкурировать со спортсменками из Норвегии, Германии.

Об этом личный тренер Юлии Джими Урош Велепец заявил в интервью Xsport.

"Думаю, что все биатлонистки в Украине очень мало тренируются, поэтому они не могут ходом конкурировать со спортсменками из Норвегии, Германии. Я составлял программу, мы нормально с Юлей работали.

Джима выиграла стартовую гонку в прошлом сезоне, а говорят, что она перетренировалась? Это глупости, так может сказать человек, который не понимает всю специфику. Просто она серьезно заболела, а об этом никто не говорил. А как ты будешь больным бежать и показывать результат? Джима способна переваривать еще больше нагрузок.

Елена Пидгрушная в олимпийском сезоне сделала 370 часов тренировок, и думала, что будет бежать как Кайса Макаряйнен. Тогда как норвежские лыжницы тренируются по 800 часов, а если ты делаешь в половину меньше, то как ты сможешь бежать на их уровне?", - отметил Велепец.

Ранее, Велепец заявил, что Джима пока не набрала оптимальную форму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джима выиграла первую украинскую медаль в новом биатлонном сезоне

Вчера Джима завоевала серебро в индивидуальной гонке на Кубке мира.