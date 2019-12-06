"Украинские биатлонистки очень мало тренируются" – Велепец

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 180
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4176
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7299
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19692
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6453
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3160
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
15
11
11
17
14
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Видео
Все видео
"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште
"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште
Бывший украинский футболист стал музыкантом
Бывший украинский футболист стал музыкантом
"Вест Хэм" с Ярмоленко уступил "Вулверхэмптону"
"Вест Хэм" с Ярмоленко уступил "Вулверхэмптону"
Моуриньо проиграл "Манчестер Юнайтед"
Моуриньо проиграл "Манчестер Юнайтед"
Бывший одноклубник Дарио Срны отличился красивым голом в невероятном матче
Бывший одноклубник Дарио Срны отличился красивым голом в невероятном матче
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7299
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2133
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2439
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6453
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 261
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
пятница, 06 декабря 2019 16:53

"Украинские биатлонистки очень мало тренируются" – Велепец

  Комментировать
&quot;Украинские биатлонистки очень мало тренируются&quot; – Велепец
Юлия Джима осталась тренироваться с Урошем Велепцем даже после его отставки с должности тренера сборной Украины

Украинские биатлонистки не могут ходом конкурировать со спортсменками из Норвегии, Германии.

Об этом личный тренер Юлии Джими Урош Велепец заявил в интервью Xsport.

"Думаю, что все биатлонистки в Украине очень мало тренируются, поэтому они не могут ходом конкурировать со спортсменками из Норвегии, Германии. Я составлял программу, мы нормально с Юлей работали.

Джима выиграла стартовую гонку в прошлом сезоне, а говорят, что она перетренировалась? Это глупости, так может сказать человек, который не понимает всю специфику. Просто она серьезно заболела, а об этом никто не говорил. А как ты будешь больным бежать и показывать результат? Джима способна переваривать еще больше нагрузок.

Елена Пидгрушная в олимпийском сезоне сделала 370 часов тренировок, и думала, что будет бежать как Кайса Макаряйнен. Тогда как норвежские лыжницы тренируются по 800 часов, а если ты делаешь в половину меньше, то как ты сможешь бежать на их уровне?", - отметил Велепец.

Ранее, Велепец заявил, что Джима пока не набрала оптимальную форму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джима выиграла первую украинскую медаль в новом биатлонном сезоне

Вчера Джима завоевала серебро в индивидуальной гонке на Кубке мира.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Украинские биатлонистки очень мало тренируются" – Велепец». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 23058
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 16344
&quot;Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову&quot;
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" Просмотров: 5436
&quot;Раб, малорос и предатель&quot; - Соколова &quot;сделала&quot; музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
 1 Просмотров: 5337
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020 Просмотров: 5193
Спорт
"Вальядолид" продолжил контракт с одиозным тренером
"Вальядолид" продолжил контракт с одиозным тренером Просмотров: 54
"Все украинские клубы соглашались играть с Россией объединенный чемпионат" – Газзаев
"Все украинские клубы соглашались играть с Россией объединенный чемпионат" – Газзаев Просмотров: 405
Президент "Реала" хочет создать Суперлигу на 40 команд
Президент "Реала" хочет создать Суперлигу на 40 команд Просмотров: 369
Обамеянг побежал в туалет во время штурма ворот "Брайтона"
Обамеянг побежал в туалет во время штурма ворот "Брайтона" Просмотров: 567
Ломаченко признали лучшим боксером года
Ломаченко признали лучшим боксером года Просмотров: 234
Больше всего комментируют
6
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
3
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
1
"Главная угроза для Украины сейчас идет от ее политического руководства" - эксперт
Голосов: 682
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua