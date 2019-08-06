Украинские арбитры получили строгое наказание за договорные матчи

Арбитр Виктор Арановський отлучен на 5 лет от футбола

Украинские арбитры получили строгое наказание за участие в матчах с фиксированным результатом.

1 августа состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, на котором было принято решение по делу по заявлению Комитета по этике и честной игры УАФ относительно возможных нарушений Кодекса этики и честной игры некоторыми субъектами футбола.

Как информирует сайт УАФ, по результатам рассмотрения дела арбитрам Виктору Арановскому, Вячеславу Молотокасу и наблюдателю арбитража Юрию Буренко запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, на протяжении 5-ти лет.



Арбитру Вишневскому Юрию и футболисту Райчеву Александру - в течение 2-х лет арбитрам Денисюку Дмитрию, Смиляку Дмитрию - в течение года.

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Украинская Ассоциация футбола начала расследование в мае 2018-го. Фигуранты дела о договорных матчах получили свое наказание.