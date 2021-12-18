Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Турции

 
Ексклюзивы
1/5
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 6246
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2151
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 900
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 459
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 2844
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Просмотров: 1260
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 315
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 882
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Просмотров: 576
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 8289
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Без шансов против "Лацио". Шевченко проиграл пятый матч во главе "Дженоа"
Без шансов против "Лацио". Шевченко проиграл пятый матч во главе "Дженоа"
"Толстяк! Да ты подрос за год" - стало известно, о чем говорили Усик с Фьюри
"Толстяк! Да ты подрос за год" - стало известно, о чем говорили Усик с Фьюри
"Все ждали Реброва - я несколько раз хотел уехать" - Петраков рассказал, как стал тренером сборной Украины
"Все ждали Реброва - я несколько раз хотел уехать" - Петраков рассказал, как стал тренером сборной Украины
"Новая команда" Миколенко остановила "Челси"
"Новая команда" Миколенко остановила "Челси"
В НБА показали фантастический победный бросок
В НБА показали фантастический победный бросок
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 306
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2349
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2115
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3645
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6354
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 351
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
суббота, 18 декабря 2021 23:24

Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Турции

  Комментировать
Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Турции
В этом сезоне украинка провела четыре полуфинала. Фото: сайт "Большого тенниса Украины"

Украинка Анна Познихиренко вышла в финал турнира Международной федерации тенниса (ITF) W15 в Анталии (Турция), передает сайт "Большого тенниса Украины".

В полуфинальном матче украинская теннисистка за два с половиной часа обыграла Диану Демидову из России — 7:6 (4), 4:6, 6:2.

Во время встречи Познихиренко трижды подала навылет, допустив семь двойных ошибок (2-3 у соперницы), реализовала 7 из 12 брейк-поинтов и проиграла шесть геймов на своей подаче.

Для Анны это будет первый одиночный финал с октября 2020 года, когда она сыграла на этой стадии турнира ITF W15 в Шарм-эль-Шейхе. В этом сезоне украинка провела четыре полуфинала.

Соперницей первой сеяной Познихиренко станет еще одна представительница России Дарья Лодикова.

Украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей крупного турнира ITF с призовым фондом в 100 тыс. долларов — "Habtoor Tennis Challenge" в Дубае.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Турции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ломаченко отстранили от бокса
Ломаченко отстранили от бокса 1 Просмотров: 23274
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 11070
Контракт с &quot;Эвертоном&quot; сорвался? Миколенко вернулся в Киев
Контракт с "Эвертоном" сорвался? Миколенко вернулся в Киев Просмотров: 8172
Верховную Раду оцепили митингующие с файерами - полиция выносит людей за руки и ноги
Верховную Раду оцепили митингующие с файерами - полиция выносит людей за руки и ноги
8
 Просмотров: 7299
Смертельная авария с Infiniti в Харькове: адвокаты заявили о новых преступлениях 16-летнего водителя
Смертельная авария с Infiniti в Харькове: адвокаты заявили о новых преступлениях 16-летнего водителя Просмотров: 6606
Спорт
Что надо знать о нынешнем "Днепре-1"
Что надо знать о нынешнем "Днепре-1"
 Просмотров: 1080
Скандального экс-динамовца вывели из состава "Труа"
Скандального экс-динамовца вывели из состава "Труа" Просмотров: 576
Моуриньо обыграл Малиновского
Моуриньо обыграл Малиновского Просмотров: 540
В Канаде во время боксерского поединка перепутали гимн России с гимном несуществующего государства
В Канаде во время боксерского поединка перепутали гимн России с гимном несуществующего государства Просмотров: 1242
Две сестры стали призерами биатлонной гонки преследования
Две сестры стали призерами биатлонной гонки преследования Просмотров: 387
Больше всего комментируют
7
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
3
"Слуги народа" получают зарплаты в конвертах – нардепка
2
Шуфричу не понравилось, что Россию называют агрессором – матерился с трибуны
2
В России заявили, что готовы к переговорам про "гарантии безопасности" только с США
2
Депутатке Геращенко заблокировали страницу в Facebook. Она связывает это с атакой ботов с Банковой
Голосов: 847
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть