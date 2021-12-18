Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Турции

В этом сезоне украинка провела четыре полуфинала. Фото: сайт "Большого тенниса Украины"

Украинка Анна Познихиренко вышла в финал турнира Международной федерации тенниса (ITF) W15 в Анталии (Турция), передает сайт "Большого тенниса Украины".

В полуфинальном матче украинская теннисистка за два с половиной часа обыграла Диану Демидову из России — 7:6 (4), 4:6, 6:2.

Во время встречи Познихиренко трижды подала навылет, допустив семь двойных ошибок (2-3 у соперницы), реализовала 7 из 12 брейк-поинтов и проиграла шесть геймов на своей подаче.

Для Анны это будет первый одиночный финал с октября 2020 года, когда она сыграла на этой стадии турнира ITF W15 в Шарм-эль-Шейхе. В этом сезоне украинка провела четыре полуфинала.

Соперницей первой сеяной Познихиренко станет еще одна представительница России Дарья Лодикова.

Украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей крупного турнира ITF с призовым фондом в 100 тыс. долларов — "Habtoor Tennis Challenge" в Дубае.