Украинская теннисистка пробилась в полуфинал парного турнира в Страсбурге

Даяна Ястремская. Фото:btu.org.ua

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в паре с Галиной Воскобоевой из Казахстана вышла в 1/2 финала турнира в Страсбурге. Украинско-казахстанский дуэт в матче второго раунда обыграл тандем Мию Като/Сторм Сандерс.

Встреча продолжалась 1 ч. и 9 мин. В первом сете Ястремская и Воскобаева сделали 3 брейка и победили 6:3. Во второй партии украинско-казахстанский дуэт вновь оказался сильнее — 6:4.

WTA. Страсбург. Парный разряд. 1/4 финала

Галина Воскобоева/Даяна Ястремская (Казахстан/Украина) — Мию Като/Сторм Сандерс (Япония/Австралия) 2:0 (6:3, 6:4)

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В полуфинале Ястремская и Воскобоева сыграют против пары Дуань Инъин/Хань Син-Юнь.