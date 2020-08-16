Украинская теннисистка получила польское гражданство

Анастасия Шошина решила выступать за Польшу. Фото: Инстаграм Анастасии Шошин

Украинская теннисистка 22-летняя Анастасия Шошина отказалась от украинского гражданства.

Теперь экс-украинка будет выходить на корт под флагом Польши, сообщает "24 канал",

Уже в июне этого года Шошина получила польский паспорт. Летом спортсменка уже участвовала в нескольких польских соревнованиях, где стала чемпионкой Польши, но в парном разряде.

Защищая цвета Украины Шошина завоевала 5 личных титулов и добавила в свою копилку еще 10 титулов в парном разряде.

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Ангелина Шошина занимает 433 место в мировом рейтинге теннисисток. Самым лучшим показателем теннисистки была 382 ступенька в рейтинге.