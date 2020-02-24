Украинская теннисистка Костюк дважды победила на турнире в Каире

Марта Костюк имеет уже три победы на теннисных турнирах. Фото: соцсети

Украинская теннисистка Марта Костюк победила в одиночном и парном разряде на турнире в Каире.

В финале одиночного турнира Костюк обыграла Алену Большову из Испании - 6: 0, 6: 1. Матч длился 54 мин., а украинка позволила сопернице выиграть лишь один гейм, сообщает "24 канал".

За день до этого Марта Костюк выиграла турнир в Каире в парном разряде. Вместе с россиянкой Камиллой Рахимовой она победила украинская-польскую пару Анастасия Шошина - Паула Каня.

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Для Марты Костюк эта победа стала 3-м трофеем в профессиональной карьере. В 2017 году она стала чемпионкой турнира в Дунакеси, Венгрия, с призовым фондом $25 тыс. А в феврале 2018 года выиграла $60 тыс. в Берне, Австралия.