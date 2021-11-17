Украинская пресса сдержанно отреагировала на победу в Боснии

Сидорчук помог освежить игру. Фото: Reuters

Украинская пресса сдержанно отреагировала на вчерашнюю победу нашей сборной в матче с командой Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Футбольные обозреватели уверены, что главное испытание в нашей сборной впереди.

"Переоценивать эту победу и преподносить ее как нечто героическое нет смысла - это верный путь к неудаче в весенних играх. В них Петраков обещает обыграть любого, но проблема в том, что обыграть надо будет не одного, а двух соперников", - пишет "Трибуна".

"И пара убойных вариантов в виде Португалии с Италией, с которыми надо будет прибавлять в качестве игры, и команды номинально поскромнее, вроде Польши и Австрии, с которыми можно встретиться на втором этапе - с ними надо будет добавлять. Радует, что добавлять есть куда. В этом плане обнадеживает даже больше не результат с Боснией, а игра с Болгарией.

Потому что на дистанции рано или поздно совпадут и качество игры, и результат. Прогноз Петракова после ничьей с болгарами, что с боснийцами сыграем на том же уровне, не сбылся. Играли хуже, а результат лучше. Главное, чтобы весной результат остался, а игра пришла. Это, вроде, очевидные вещи, но их наверняка проговорил после матча и сам Петраков.

А пока - время сдержанно отметить и ждать жеребьевки. Сделали что должны - и теперь будь что будет".

Прогноз Петракова после ничьей с болгарами, что с боснийцами сыграем на том же уровне, не сбылся

В принципе, некая высшая справедливость есть, - рассуждает Павел Булах из footboom.com. С боснийцами и Украина, и Финляндия сыграли одинаково: вничью дома, победа с разницей в два гола на выезде. Финны дважды "слетели" французам по 0:2, украинцы дважды сыграли с действующими чемпионами мира вничью. В очных встречах со сборной Финляндии украинцы были сильнее – домашняя ничья и выездная победа. И лишь с Казахстаном финны сыграли лучше - две победы против двух самых бестолковых украинских ничьих. И потому есть мнение, что в плей-офф заслужено вышла та сборная, которая с лидером группы и основными конкурентами сыграла лучше.

"Динамо Киев юа" цитирует бывшего игрока "Шахтера" Александра Сопко:

"Даже в обескровленном состоянии сборная Боснии и Герцеговины - достаточно квалифицированная команда. И те игроки, которые вышли, они наоборот были даже больше мотивированы, чем звезды, которые отбывали номер в предыдущей встрече. У них была жажда к игре, к борьбе, к реализации своих шансов. И к этому всегда надо быть готовым, ведь такие игроки и таят в себе опасность.

А решающим стало, на мой взгляд, то, что сборная Украины сумела изменить схему и правильно распорядиться тем территориальным преимуществом, которое дали боснийцы. Они играли вторым номером, от обороны, бетонировали все подступы, играли агрессивно, жестко. Но наша команда сумела выдержать план на игру, сумела расшатать оборону соперника. И тот отрезок, в который был забит первый гол, показал, что у нас есть футболисты, которые могут отдать острый пас, обыграть один в один, сделать разницу на поле. Я имею ввиду Малиновского, Зинченко и Цыганкова. Они сумели своими индивидуальными действиями создать несколько моментов, один из которых стал решающим.

Выпусти Петраков раньше Довбика, мы бы быстрее закрыли игру, еще и с более убедительным счетом

Касательно Яремчука, мне кажется, что у него если не кризис, связанный с переходом и адаптацией в новом клубе, то просто какой-то спад - не всегда играет, неполные матчи. Тут имеет место фрагментарная потеря формы. Я вообще думал, что уже в самом начале второго тайма выйдет Довбик. Он сейчас в комфортном состоянии, поскольку является лидером "Днепра-1", как по игре, так и по забитым голам, у него все получается. Возможно, здесь Петракову не хватило где-то опыта работы с этой командой. Выпусти он раньше Довбика, мы бы, возможно, быстрее закрыли игру, еще и с более убедительным счетом.

В любом случае это не проблема Яремчука или еще кого-то. Это сборная, где сегодня лучше один, завтра - другой. Думаю, тренерский штаб сможет улавливать все нюансы относительно того, кто на сегодняшний день заслуживает место в составе".

Мы сами породили из Боснии монстра, - пишет "Футбол-24". - Занимались этим почти час. Играли так, будто противостояли минимум Италии. Счастье, что Петраков угадал со ставкой на Бущана, а не Пятова. Ну и уровень боснийцев, которые легко разбивали наш хаотический прессинг, а затем сами на ровном месте отдавали нам мяч, трудно было понять, что это матч при жизни, когда целая группа нашей атаки медленным шагом возвращалась на свою половину, как после громкой вечеринки. В центре поля гулял ветер, но хозяева и сами не очень спешили - то ли поле мешало снова, то ли уровень мастерства такой.

Для Украины наконец-то все сложилось просто идеально. Финны банально не могли прыгнуть выше головы и победить Францию ​​даже в родных стенах. Боснийцы, сколько бы ни дрались за честь страны, потеряли все шансы, а соответственно, не рисковали здоровьем Джеко. Кроме этого, когда еще выигрывать свой второй матч отбора, как ни на поле команды, не победившей дома даже Казахстан. "Драконы" пропускали на своем поле в среднем по два гола. Мы эту норму выполнили. Перехваливать было бы целесообразно, если бы мы выиграли группу или стыковые поединки. Пока констатируем: люди неплохо проделали работу".

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26 ноября состоится жеребьевка, которая определит шесть полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительную жеребьевку. Игры стыкового турнира Кубка мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы - 24 и 25 марта, финалы - 28 и 29 марта.