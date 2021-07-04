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воскресенье, 04 июля 2021 13:37

Украинская пресса раскритиковала Шевченко за матч с Англией

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Украинская пресса раскритиковала Шевченко за матч с Англией
Николай матвиенко допустил массу ошибок в матче с Англией. Фото: Reuters

Украинская пресса проанализировала разгром сборной в матче с Англией на Евро-2020.

Нет ничего стыдного в том, чтобы проиграть команде с подбором игроков Англии 0:4, – признается "Трибуна". – Стыдно не признавать, что это произошло целиком по игре – и, если бы и без того не включавшие вторую передачу англичане не бросили играть после мяча Хендерсона, то могло быть и больнее.

Сборная при Шевченко вообще довольно плохо держит удар. За всю историю с 1992 года у Украины было 15 крупных поражений (не считая технических 0:3 с Швейцарией в прошлом году). 4 из них – на счету Шевченко, больше только у Блохина – 5. Но у второго три таких поражения пришлись на товарищеские матчи, а у нынешнего тренера – лишь одно (в том самом матче с Францией), все остальное – в официальных встречах.

Эта сказка закончилась. Еще раз спасибо – и ждем новую. Если повезет, то уже в 2022-м. Просто хочется, чтобы в следующий раз везения было меньше, а мастерства – чуть больше. У этой команды есть потенциал, у украинского футбола в его нынешнем виде – не очень".

"Нас уделали по всем правилам футбольного искусства, – пишет ua-football. И от этого еще больнее. Вдрызг проигранная война в воздухе весьма символична: нам словно бы напомнили о том, что мы забрались непозволительно высоко для себя. А чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Стыдно ли? Пожалуй, да.

Сборная при Шевченко плохо держит удар

И всем этим мантрам, что мы уходим с гордо поднятой головой, грош цена в базарный день. Невозможно держать осанку, согнувшись в три погибели, когда руки сами собой бессильно прикрывают причинное место. А обиднее всего, что с нами играючи расправились те, кто до сих пор смотрелся ну никак не презентабельно".

"Англия победила 4:0 в прекрасном стиле, показав, что не зря после группового этапа считается одним из главных фаворитов на победу в турнире, – пишет football.ua. А главное, что такая крупная победа была взята легко и без сверхусилий. По игрокам английской сборной отчетливо было видно, что они действуют в "эконом-режиме" и в любой момент способны прибавить, если того потребует игровая ситуация".

"Сине-желтые" вышли на игру против Кейна и компании, словно первоклассник впервые попал в кресло стоматолога – делает выводы sport.ua. – В действиях, в движениях, даже во взглядах наших игроков сквозила обреченность. Они не сумели оправиться морально после раннего пропущенного мяча. Собственно, они уже вышли на поле "Олимпико", словно гладиаторы на поле Колизея с мыслями о неминуемой гибели. О физическом состоянии наших и говорить неуместно: предыдущая игра забрала слишком много сил, поэтому ни о каком "высоком прессинге" говорить не приходится. Честно говоря, "руки" тренера в игре против Англии (в отличие от игры против Швеции) не было видно."

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Сборная Англии вышла в полуфинал, где 7 июля сразится со сборной Дании. Во втором полуфинале сыграют Италия с Испанией. Финал состоится 11 июля в Лондоне.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
04
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