Украинская лыжница Олех финишировала на Олимпиаде с окровавленным лицом

Украинская лыжница Виктория Олех войдет в историю зимних Олимпийских игр в Пекине.
Представительница нашего государства прошла чуть ли не всю дистанцию с кровотечением из носа.
Накануне соревновались женщины в скиатлоне. Олех звезд с неба не хватала и финишировала на 60-м месте, если бы не одно "но".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
Как рассказал главный тренер по лыжным гонкам Александр Пуцко, Виктории советовали сойти с дистанции, однако она решила финишировать.
"Виктория боролась сама с собой. На первом круге увидел, что у нее пошла носом кровь, что очень меня испугало. Посоветовал сойти с дистанции, но она не остановилась - продолжила борьбу и дошла до конца", - цитирует Пуцко сайт Национального олимпийского комитета Украины.
28-летняя Олех не может похвастаться серьезными достижениями в лыжных гонках. Однако попадание на Олимпийские игры и такая жажда финиша, несмотря на все нюансы, заслуживают уважения.
XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Комментарии