Украинская лыжница Олех финишировала на Олимпиаде с окровавленным лицом

Украинская лыжница Виктория Олех. Фото: НОК Украины

Украинская лыжница Виктория Олех войдет в историю зимних Олимпийских игр в Пекине.

Представительница нашего государства прошла чуть ли не всю дистанцию ​​с кровотечением из носа.

Накануне соревновались женщины в скиатлоне. Олех звезд с неба не хватала и финишировала на 60-м месте, если бы не одно "но".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией

Как рассказал главный тренер по лыжным гонкам Александр Пуцко, Виктории советовали сойти с дистанции, однако она решила финишировать.

"Виктория боролась сама с собой. На первом круге увидел, что у нее пошла носом кровь, что очень меня испугало. Посоветовал сойти с дистанции, но она не остановилась - продолжила борьбу и дошла до конца", - цитирует Пуцко сайт Национального олимпийского комитета Украины.

28-летняя Олех не может похвастаться серьезными достижениями в лыжных гонках. Однако попадание на Олимпийские игры и такая жажда финиша, несмотря на все нюансы, заслуживают уважения. XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.