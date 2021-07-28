Украинская лучница перестреляла чемпионку мира

Вероника Марченко была чемпионкой Европы в 2017 году. Фото: НОК Украины

Украинка Вероника Марченко победила в 1/32 финала Олимпийских игр в стрельбе из лука. Украинка победила Ле Цзеин - 6:4.

Ле Цзеин является действующей чемпионкой мира. Вероника Марченко была чемпионкой Европы в командных и индивидуальных соревнованиях.

Соперницей украинки в 1/16 финала будет кореянка Кан Чхэ-ион.

Ранее, другая украинка Анастасия Павлова в этой дисциплине проиграла американке Дженнифер Мучино-Фернандес - 4:6.

Однавко уже в следующем туре Марченко проиграла кореянке и выбыла из соревнований.

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На предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Марченко заняла 17-е место. Несколькими часами ранее украинский каноистка Виктория Ус пробилась в полуфинал соревнований в гребном слаломе. Она показала 13-й результат.