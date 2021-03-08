Украинская легкоатлетка объяснила, почему сменила гражданство

6 марта в Риме львовянка София Яремчук, 26 лет, выиграла международные соревнования "Roma Riparte-Riparti Roma". 10 км она пробежала со временем 32 мин 52 сек. Итальянский сайт FIDAL Lazio, информируя о победе Софии, сообщил, что украинка недавно получила итальянское гражданство.

"Да, это правда - недавно я получила итальянское гражданство, - прокомментировала для страницы отделения НОК Украины во Львовской области лучшая легкоатлетка Украины в ноябре 2019 года София Яремчук. - Еще до чемпионата мира по полумарафону в Гдыне (17 марта 2020 - Gazeta.ua ) я мечтала пробежать марафон по нормативу и попасть в национальную команду Украины. Но в конце января мне пришлось сделать выбор. Это был непростой шаг для меня и очень обдуманный. Хочу отметить, что я уже много лет тренируюсь в Италии, здесь живет моя мама. Я никогда не имела контракта с нашей национальной сборной. Да, только после чемпионата мира мне предложили полставки в сборной Украины в новом 2021 году, но мне пришлось отказаться в связи с уже принятым решением".

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София Яремчук отметила, что за все годы своей спортивной карьеры у нее не было никакой поддержки от Львовской области.

"Все тренировочные сборы за рубежом и подготовку к чемпионату мира по полумарафону я проводила за собственные средства и благодаря помощи моего клуба Acsi Italia Atletica и моего тренера Фабио Мартелли, которым я очень благодарна. В связи с пандемией я осталась не в лучшем положении - потому что все коммерческие соревнования были отменены. Относительно выступлений на соревнованиях за Украину, пока не могу дать четкого ответа. Мы будем разговаривать с юристами и World Athletics", - отметила спортсменка.

Софию Яремчук признали лучшей легкоатлеткой Украины в ноябре 2019 года. Она победительница и призер многих международных соревнований по бегу на 10 км и по полумарафонському бегу (21,0975 км). Последние годы большую часть времени проводит в Риме, Италия.