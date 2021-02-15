Украинская двукратная 21-летняя чемпионка Европы сообщила о страшном диагнозе

болезнью. Фото: Иnstagram / valeriia_yuzviak

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике 21-летняя Валерия Юзвяк сообщила о страшном диагнозе.

В Юзвяк диагностировали рабдомиосаркому - это агрессивная злокачественная опухоль. Теперь спортсменке требуется дорогостоящее лечение в Германии.

"Если честно, то пишу и руки дрожат... Мне поставили диагноз: рабдомиосаркома. Я знаю, что среди вас есть множество хороших и отзывчивых людей, поэтому хочу попросить у вас финансовой помощи, поскольку сумма действительно велика. Заранее большое спасибо. Я вас всех люблю. Будьте здоровы", - написала Юзвяк в Іnstagram.

Номер карты: 5363542015389795. Юзвяк Валерия Вадимовна.

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Валерия Юзвяк - бронзовый призер Чемпионата мира 2018-го и Европейских игр 2019-го. На чемпионате Европы 2020 года в Киеве она заняла 1-е место в упражнении с 5 мячами и завоевала золото вместе со сборной Украины в командном зачете.