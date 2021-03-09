Украинская ассоциация футбола открыла дело против Алиева

Украинская ассоциация футбола - УАФ - открыла дело против бывшего игрока сборной Украины и киевского "Динамо" 36-летнего Александра Алиева.

Комитет по этике и честной игры УАФ направил Алиеву письмо, в котором проинформировал, что планирует рассмотреть текст его песни "КЕНТ - футбол в моей крови" на ближайшем заседании, сообщил футболист на YouТube-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воронин, Милевский и звездные россияне - стало известно, с кем пил Селезнев в Турции

Текст будут рассматривать на наличие возможных убытков имиджу украинского футбола и проявления неуважения к коллегам и соперников. Алиева попросили прислать письменные объяснения по этому делу.

Александр Алиев выступал за "Спартак", "Динамо", "Днепр", "Анжи", "Локомотив", "Металлург" Запорожье. Провел 28 матчей за сборную Украины. Принимал участие в Евро-2012. С 2015 года выступает за любительские команды.