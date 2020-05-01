Украинку признали лучшей баскетболисткой

Алина Ягупова является лидером и капитаном сборной Украины. Фото: ФК "Фенербахче"

Капитан женской сборной Украины и форвард турецкого "Фенербахче" Алина Ягупова признана лучшей баскетболисткой Евролиги.

28-летняя Ягупова стала MVP сезона женской Евролиги 2019/20, сообщает "24 канал"

В сезоне 2019/20 Алина набирала в среднем 21,3 очко, выполняла 5,7 подбора, делала 5,5 ассистов за 35 минут на паркете.

Ягупова заняла второе место в голосовании среди тренеров и первые места в опросах среди медиа и вболивальникив.Випередила в голосовании Эмму Меессеман и Алисса Томас.

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Алина Ягупова - капитан и лидер женской сборной Украины. С 2016 года выступает за рубежом. Сначала играла во Франции, а с 2018 играет в турецких клубах.