Украинки выиграли "бронзу" Олимпиады в синхронном плавании

Украинки завоевали десятую медаль. Фото: Reuters

Украина завоевала 10-ю олимпийскую медаль на Олимпиаде. В артистическом плавании украинки Марта Федина и Анастасия Савчук стали бронзовыми призерами Олимпиады в Токио.

Украинки стали третьими в дуэтных соревнованиях.

Первое место заняли Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко из Олимпийского комитета России. "Серебро" у китаянок Хуан Суечень / Сунь Вэньянь.

Это первая в истории Украины олимпийская медаль в синхронном плавании.

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Несколькими минутами ранее украинцы Парвиз Насибов и Жан Беленюк завоевали серебряную и золотую медали. Это самый удачный день для Украины за всю Олимпиаду в Токио.