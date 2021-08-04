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среда, 04 августа 2021 15:15

Украинки выиграли "бронзу" Олимпиады в синхронном плавании

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Украинки выиграли &quot;бронзу&quot; Олимпиады в синхронном плавании
Украинки завоевали десятую медаль. Фото: Reuters

Украина завоевала 10-ю олимпийскую медаль на Олимпиаде. В артистическом плавании украинки Марта Федина и Анастасия Савчук стали бронзовыми призерами Олимпиады в Токио.

Украинки стали третьими в дуэтных соревнованиях.

Первое место заняли Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко из Олимпийского комитета России. "Серебро" у китаянок Хуан Суечень / Сунь Вэньянь.

Это первая в истории Украины олимпийская медаль в синхронном плавании.

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Несколькими минутами ранее украинцы Парвиз Насибов и Жан Беленюк завоевали серебряную и золотую медали. Это самый удачный день для Украины за всю Олимпиаду в Токио.

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