Украинки выиграли "бронзу" Олимпиады в синхронном плавании

Украина завоевала 10-ю олимпийскую медаль на Олимпиаде. В артистическом плавании украинки Марта Федина и Анастасия Савчук стали бронзовыми призерами Олимпиады в Токио.
Украинки стали третьими в дуэтных соревнованиях.
Первое место заняли Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко из Олимпийского комитета России. "Серебро" у китаянок Хуан Суечень / Сунь Вэньянь.
Это первая в истории Украины олимпийская медаль в синхронном плавании.
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Несколькими минутами ранее украинцы Парвиз Насибов и Жан Беленюк завоевали серебряную и золотую медали. Это самый удачный день для Украины за всю Олимпиаду в Токио.
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