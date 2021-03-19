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пятница, 19 марта 2021 16:28

Украинки провалили спринт на Кубке мира по биатлону

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Украинки провалили спринт на Кубке мира по биатлону
Елена Пидгрушная является лидером женской сборной Украины по биатлону. Фото: biathlon.com.ua

Женская сборная Украины провалила спринт на этапе Куба мира по биатлону.

В шведском Эстерсунде состоялся женский спринт в рамках 10-го этапа Кубка мира.

Лучшей стала норвежка Тирил Екгофф, которая обновила свою рекордную серию побед в спринтах до 7-ми гонок подряд.

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На 2-м месте к финишу пришла Дротея Вирер с Италии. Замкнула тройку Ингрид Тандревольд из Норвегии.

Лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная с 35-м результатом. Юлия Джима, Валя Семеренко и Дарья Блашко квалифицировались в гонку преследования.

Полностью провалила спринт Анастасия Меркушина. Неудачная стрельба отбросила ее на 78-ю строчку финишного протокола.

20 марта состоится следующий этап Кубка мира среди женщин в гонке преследования.

На этапе Кубка мира-2021 по биатлону Юлия Джима завоевала "серебро" в спринте.

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Дата
19
марта

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