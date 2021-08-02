Украинка вышла в полуфинал Олимпиады по вольной борьбе

Алла Черкасова может принести Украине шестую медаль. Фото: Gettyimages.com/

Украинская спортсменка 32-летняя Алла Черкасова вышла в полуфинал Олимпиады по вольной борьбе.

В четвертьфинале украинка в доминирующем стиле одолела немку Анну Шелл.

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В первом периоде Черкасова повела со счетом 4:0. А во втором только добавила обороты, провела туше и получила чистую победу.

Черкасова вышла в полуфинал, где встретится с действующей чемпионкой мира, американкой Сток Менса.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. В активе сборной Украины одна серебряная и четыре бронзовые награды.