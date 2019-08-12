Украинка выиграла золото в прыжках в высоту на командном чемпионате Европы

Юлия Левченко привезла из Польши золото

Юлия Левченко завоевала золотую медаль на командном чемпионате Европы, который сейчас проходит в польском Быдгоще.

В финале украинка показала результат 1,97 метров, что принесло в общий зачет украинской сборной 12 очков.

Также бронзовую медаль на соревнованиях сегодня завоевала метательница молота Ирина Климец.

В общем командном зачете Украина продолжает занимать 7-е место. В польском Быдгоще представлены спортсмены 12 стран.

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Командный чемпионат Европы по легкой атлетике длится три дня, и его завершение состоялось 11 августа.