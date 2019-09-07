Украинка выиграла серебро на этапе "Бриллиантовой лиги"

Левченко имеет серебряную медаль чемпионата мира 2017 года

В заключительном, финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе сборная Украины завоевала еще одну медаль.

Об этом сообщает УНН.

К брюссельскому финалу квалифицировались пять украинок и одной из них удалось завоевать медаль.

Юлия Левченко с третьей попытки преодолела 1,95 м в секторе для прыжков в высоту. Также с третьей попытки были преодолены 1,97 м, которые принесли ей "серебро".

Выше прыгала только россиянка Мария Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом (1,99 м). Тройку призеров замкнула бельгийка Нафиссату Тиам - 1,95 м.

Другие украинские прыгуньи заняли следующие места: Ярослава Магучих стала 6-й - 1,89, а Ирина Геращенко 10-с 13-ти - 1,85 м.

Совсем немного, чтобы войти в первую тройку по прыжкам в длину не хватило Марине Бех-Романчук. В лучшей из попыток она, как и британка Катарина Джонсон-Томпсон, приземлилась на отметке 6,73 метра. Однако по второй лучшей попыткой все же уступила ей и заняла четвертое место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки

Победила немка малайки Михамбо, раз в этом сезоне прыгнув за семь метров - 7,03 м.