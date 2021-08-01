Украинка выиграла для Канады седьмую олимпийскую медаль

Пенни Олексяк стала рекордсменкой Канады.Фото: Reuters

Канадская пловчиха украинского происхождения Пенни Олексяк установила национальный рекорд по количеству олимпийских медалей, сообщает Global News.

Сегодня она стала бронзовым призером в эстафете 4 по 100 метров комплексным стилем.

Эта медаль стала седьмой олимпийской наградой в активе 21-летней спортсменки. Пенни завоевала 3 медали в Токио, четыре - в Рио-де-Жанейро.

Пенни заявила о себе в 2015 году, когда выиграла 6 медалей на юниорском чемпионате мира.

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Старший брат Пенни Джейми Олексяк играет в НХЛ за "Даллас Старз", также она имеет старших сестер Хейли и Клэр. Родители олимпийской чемпионки тоже спортсмены, причем мать - пловчиха.