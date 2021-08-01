Украинка выиграла для Канады седьмую олимпийскую медаль

 
Ексклюзивы
1/5
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 270
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
3 Просмотров: 819
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 180
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 558
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 4131
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 774
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 351
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 513
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 630
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
Просмотров: 135
Фото
Все фото
6
7
7
6
4
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Украинка покорила &quot;гору-убийцу&quot;, где погибает каждый четвертый
Украинка покорила "гору-убийцу", где погибает каждый четвертый
Призершу Олимпиады Билодид овациями встретили в Киеве
Призершу Олимпиады Билодид овациями встретили в Киеве
На Олимпиаде спортсмен из Океании влюбил в себя сеть: фото с обнаженным торсом стали вирусными
На Олимпиаде спортсмен из Океании влюбил в себя сеть: фото с обнаженным торсом стали вирусными
Видео
Все видео
Австралийская каноистка нашла новое применение презервативу
Австралийская каноистка нашла новое применение презервативу
УЕФА назвал лучший гол сезона 2020/21
УЕФА назвал лучший гол сезона 2020/21
Замены решили все - "Шахтер" смог дожать ФК "Львов"
Замены решили все - "Шахтер" смог дожать ФК "Львов"
"Шахтер" за €7 млн не смог купить бразильского таланта
"Шахтер" за €7 млн не смог купить бразильского таланта
Украина победила Швецию в историческом матче
Украина победила Швецию в историческом матче
Интервью
1/5
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 954
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 180
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 576
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2133
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1818
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 874
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
воскресенье, 01 августа 2021 10:42

Украинка выиграла для Канады седьмую олимпийскую медаль

  Комментировать
Украинка выиграла для Канады седьмую олимпийскую медаль
Пенни Олексяк стала рекордсменкой Канады.Фото: Reuters

Канадская пловчиха украинского происхождения Пенни Олексяк установила национальный рекорд по количеству олимпийских медалей, сообщает Global News.

Сегодня она стала бронзовым призером в эстафете 4 по 100 метров комплексным стилем.

Эта медаль стала седьмой олимпийской наградой в активе 21-летней спортсменки. Пенни завоевала 3 медали в Токио, четыре - в Рио-де-Жанейро.

Пенни заявила о себе в 2015 году, когда выиграла 6 медалей на юниорском чемпионате мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пловец Романчук принес Украине первую серебряную медаль

Старший брат Пенни Джейми Олексяк играет в НХЛ за "Даллас Старз", также она имеет старших сестер Хейли и Клэр. Родители олимпийской чемпионки тоже спортсмены, причем мать - пловчиха.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинка выиграла для Канады седьмую олимпийскую медаль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Леся Украинка умерла на руках матери, сестры и мужа

Львов стал немецким

Самое читаемое
Украинскую певицу разозлили россияне на роскошном курорте Греции
Украинскую певицу разозлили россияне на роскошном курорте Греции
9
 Просмотров: 9900
Гороскоп на 31 июля: у кого откроется второе дыхание
Гороскоп на 31 июля: у кого откроется второе дыхание
 Просмотров: 7866
Загадочное исчезновение семьи с ребенком: какие версии родных и полиции
Загадочное исчезновение семьи с ребенком: какие версии родных и полиции Просмотров: 7758
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 6570
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены и собратьев
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены и собратьев
4
 Просмотров: 5013
Спорт
Романчук прокомментировал свое выступление на Олимпиаде
Романчук прокомментировал свое выступление на Олимпиаде Просмотров: 153
Украинский борец вышел в полуфинал. Раньше он убегал в Россию
Украинский борец вышел в полуфинал. Раньше он убегал в Россию Просмотров: 693
Официально. Роман Зозуля подписал контракт с испанским клубом
Официально. Роман Зозуля подписал контракт с испанским клубом Просмотров: 342
Боксер Хижняк вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль
Боксер Хижняк вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль Просмотров: 261
Австралийская каноистка нашла новое применение презервативу
Австралийская каноистка нашла новое применение презервативу
 Просмотров: 1161
Больше всего комментируют
17
Скандальная Лобода соскучилась по Украине: певица подтвердила концерт в Одессе
12
Нужна медицинская помощь: СБУ сделала заявление о Чаусе
7
"Ты - подонок". Данилюк ударил Милованова в лицо
6
Объявили приговор живодеру, подозреваемому в изнасиловании котенка
3
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Голосов: 236
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть