Украинка выиграла чемпионат Европы по прыжкам в длину

Марина Бех-Романчук впервые выиграла золото. Фото: trackandfieldnews.com

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук одержала победу на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в польском Торуне.

Наша соотечественница вырвала победу в фантастическом стиле. Две попытки украинка провалила через заступ за линию. Затем прыгнула на 6,80 и 6,86. В то время возглавляла список лучших немка Малайка Михамбо с показателем 6,88 м. У Марины оставалась последняя попытка, чтобы зацепиться за золото. И она не просто удачно выполнила ее, но и продемонстрировала лучший результат в сезоне - 6,92 м., Что позволило ей в итоге стать европейской чемпионкой. Малайка, в последней попытке прыгнула 7,07, но не доступила к планке 29 см. Поэтому ее результат - 6,78.

Третьей была шведка Хадди Сагния - 6,75 см.

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Марина Бех-Романчук вдруг повторила свой рекорд и показала лучший мировой показатель текущего сезона. Это первая победа украинском на чемпионатах Европы. В 2018 она выиграла серебро.