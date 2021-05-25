Украинка стала чемпионкой мира по тяжелой атлетике

Камила Конотоп обновила мировой рекорд среди юниоров. Фото: скриншот

Украинская спортсменка 20-летняя Камила Конотоп выиграла чемпионат мира среди юниоров по тяжелой атлетике.

Конотоп одержала победу в весовой категории до 55 кг , сообщает Оbjectiv.tv

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Романчук одержал вторую победу на чемпионате Европы по плаванию

Оба упражнения Камила выполнила хорошо. Рывок выиграла с результатом 96 кг, а толкание - 116 кг. Сумма 212 - это новый рекорд мира среди юниорок и "золото" для сборной Украины.

Камила Конотоп дебютировала на взрослом уровне только в 2021 году. Весной этого года украинка стала чемпионкой Европы в Москве Чемпионат мира среди юниоров проходит в Узбекистане.