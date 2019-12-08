Украинка стала чемпионкой мира по тайскому боксу

Елена Овчинникова стала чемпионкой мира по тайскому боксу. Фото: из открытых источников

Украинка Елена Овчинникова стала чемпионкой мира по муай-тай по версии WBC. Овчинникова победила француженку Синди Сильвестр.

Бой состоялся на турнире во Львове. 5-раундовый поединок завершился победой украинки единогласным решением судей.

На старте поединка Овчинникова отправила Сильвестр в нокдаун и имела преимущество в последующих раундах.

Украинка течение боя атаковала француженку короткими сериями и имела несколько возможностей досрочно завершить поединок, сообщает "24 канал"

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Елена Овчинникова- профессиональная кикбоксерка, специалистка по смешанным боевым искусствам. Чемпионка Европы по кикбоксингу и тайскому боксу по версии ISKA (2007 год). Чемпионка мира среди профессионалов по кикбоксингу по версии WKF (2010, 2016 годы). Чемпионка мира по тайскому боксу Муэй-тай по самой престижной версии WBC (2014) и WMC-D1 в весовой категории 54 кг. (2015)