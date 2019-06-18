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вторник, 18 июня 2019 09:00

Украинка стала чемпионкой Европы по фехтованию

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Украинка стала чемпионкой Европы по фехтованию
Ольга Харлан победила на чемпионате Европы

Украинская саблистка Ольга Харлан победила в финале чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе, который стартовал вчера.

В решающем поединке украинка сумела одолеть француженку Манон Брюне со счетом 15:12.

В полуфинальной встрече Харлан оказалась сильнее венгерки Анны Мартон - 15:10. Манон Брюне, в свою очередь, победила россиянку Софью Великую.

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Всего на чемпионате Европы в Дюссельдорфе будут разыграны 12 комплектов наград. Помимо этого, 25 заявленных спортсменов из Украины будут бороться за важные очки, необходимые для попадания на Олимпиаду в Токио-2020.

https://sportarena.com
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18
июня

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