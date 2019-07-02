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вторник, 02 июля 2019 18:15

Украинка проиграла на Уимблдоне теннисистке со статусом "лаки лузер"

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Украинка проиграла на Уимблдоне теннисистке со статусом &quot;лаки лузер&quot;
Козлова выбыла в первом раунде Уимблдона

Украинская теннисистка Екатерина Козлова не сумела пробиться во 2-й круг Уимблдона. Она уступила американке Лорен Дэвис.

В отличие от Козловой, американка была вынуждена пробиваться на Уимблдон через квалификацию. Но не прошла ее. Поэтому получила от организаторов специальное приглашение как "лаки лузер".

Матч между Козловой и Дэвис длился 1 час и 15 мин. В первом сете Козлова вышла вперед на старте 2:0, после чего Дэвис выиграла 4 гейма подряд. А потом в конце сета таки реализовала брейк-пойнт.

Во втором сете уже Дэвис выиграла первые 2 гейма, в общем реализовав 4 брейка. Козлова на это ответила двумя брейками, и проиграла матч.

Екатерина Козлова - Лорен Дэвис 0: 2 (3: 6, 2: 6)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина вышла во второй круг Уимблдона

Таким образом, из четырех украинок, во 2-й круг Уимблдона вышли Даяна Ястремская и Элина Свитолина. Кроме Екатерины Козловой, свой матч в первом круге проиграла и Леся Цуренко.

https://24tv.ua
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