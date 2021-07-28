Украинка пробилась в полуфинал гребного слалома

Виктория Ус во второй раз пробилась в полуфинал. Фото: НОк Украины

Украинская каноистка Виктория Ус попала в полуфинал Олимпийских игр 2020 в Токио. Она выступила в гребном слаломе в каноэ-одиночке.

Спортсменка показала итоговый 13-й результат. Это дает ей право побороться в полуфинале Олимпиады, который состоится 29 июля. Сообщают fakty.com.ua.

По итогам первого заплыва украинка показала 14-й результат, а во втором - была 13-я (119,05 с.), однако этого достаточно для того, чтобы в дальнейшем бороться за медаль.

Первое место в спортивных соревнованиях заняла представительница Великобритании Мэллори Франклин, второе - Андреа Герцог из Германии, третье - Тереза ​​Фишерова из Чехии.

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Украинской каноистке нужно войти в десятку лучших среди 18 спортсменок в гребном слаломе в каноэ-одиночке, чтобы иметь возможность бороться за победу в финале Олимпийских игр. Сегодня также в полуфинал теннисного турнира пробилась украинка Элина Свитолина.