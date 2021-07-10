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суббота, 10 июля 2021 13:48

Украинка попробует покорить "гору-убийцу". Там погибает каждый четвертый

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Украинка попробует покорить &quot;гору-убийцу&quot;. Там погибает каждый четвертый
Ирина галай считает К-2 более серьезным испытанием нежели Эверест. Фото: Ирига Галай

Украинка Ирина Галай вылетела в Пакистан, где в составе украино-непальской экспедиции предпримет попытку подняться на вторую по высоте горную вершину Земли К2 (Чогори).

Высота К2 - 8 611 метров, она расположена в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев. Из-за чрезвычайной сложности восхождения К2 также называют Дикой горой, а в мире альпинистов - горой-убийцей. Уровень смертности при восхождении на К2 составляет рекордные 23 процента. То есть, восхождение каждого четвертого альпиниста на К2 заканчивалось трагедией.

Ирину такая жестокая статистика не смущает.

"Я много лет мечтаю подняться на К2, - призналась украинка. - В мире альпинистов это считается более серьезным достижением, чем взойти на Эверест. Это как в боксе - можно выиграть Олимпиаду, а можна стать абсолютным чемпионом мира среди профессионалов. Мы планировали организовать восхождение в прошлом году, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Зато теперь экспедицию приурочили к 30-летию Независимости Украины, ведь еще ни одна украинка не была на вершине К2.

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В составе экспедиции трое украинцев - Ирина Галай, Дмитрий Семеренко (днепрянин поднялся на Эверест в 2018 году) и известный фотограф Назарий Кривошеев, который родился в Коломые, но последние 15 лет живет в Германии. Консультант группы - обладатель профессиональной награды "Золотой Ледоруб" Никита Балабанов.

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