Украинка покинула "Ролан Гаррос" после поражения в первом раунде

Даяна Ястремська покинула "Ролан Гаррос".

Даяна Ястремская в трех-сетовом поединке уступила испанке Карле Суарес Наварро, в результате чего покинула "Ролан Гаррос".

Игра продлилась 1 час и 41 минуту. Первый сет был полностью за украинкой — она очень уверенно играла на своей подаче, и смогла сделать два брейка, что помогло выиграть партию со счетом 6:2. Второй сет прошел в равной борьбе — обе соперницы держали свою подачу, но на тай-брейке сильнее оказалась испанка. Третья партия была целиком и полностью за Наварро, и завершилась с разгромным счетом 6:0 в ее пользу.

WTA. "Ролан Гаррос". Первый раунд

Даяна Ястремская (Украина, 32) — Карла Суарес Наварро (Испания, 29) — 1:2 (6:2, 6:7, 0:6)

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Свои стартовые поединки на "Ролан Гаррос" выиграли другие представительницы Украины в женской сетке — Элина Свитолина оказалась сильнее Винус Уильямс, а Катерина Козлова обыграла Бернарду Перу. В следующем круге украинки сойдутся между собой в очной встрече.