Украинка Магучих завоевала серебро на Чемпионате мира по легкой атлетике

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3105
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2700
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 891
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6957
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9621
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2439
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 558
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3312
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3717
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1566
Фото
Все фото
9
16
6
10
5
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Видео
Все видео
"Милан" позорно проиграл "Фиорентине", но смог отличиться красивым голом
"Милан" позорно проиграл "Фиорентине", но смог отличиться красивым голом
Бывший игрок "Барселоны" получил ужасную травму в Мексике
Бывший игрок "Барселоны" получил ужасную травму в Мексике
Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Молниеносный сын адвентистов. Усейн Болт бегал за пределом человеческих возможностей
Молниеносный сын адвентистов. Усейн Болт бегал за пределом человеческих возможностей
Левандовский феерит. Роберт установил очередной рекорд
Левандовский феерит. Роберт установил очередной рекорд
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 126
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 738
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 648
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 324
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6066
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 387
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
вторник, 01 октября 2019 00:17

Украинка Магучих завоевала серебро на Чемпионате мира по легкой атлетике

  Комментировать
Украинка Магучих завоевала серебро на Чемпионате мира по легкой атлетике
Магучих выиграла "серебро". Фото: Спортобоз

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной призеркой Чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.

18-летняя украинка с первой попытки взяла высоту 2,02 метра. Потом с третьей попытки прыгнула на 2,04 метра. Это ее новый личный рекорд и новый мировой рекорд среди спортсменов младше 20 лет, сообщает ТСН.

Магучих также должна была прыгать на 2,06 метра, но отказалась продолжать борьбу. "Золото" выиграла Мария Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом.

Юлия Левченко стала 4-й с результатом 2 метра, который она взяла с третьей попытки.

Мария Ласіцкене - 2.06
Ярослава Магучіх (Украина) - 2.04
Астинь Каннингем (США) - 2.00
Юлия Левченко (Украина) - 2.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юлия Левченко перепрыгнула высоту 2 метра

На ЧМ-2019 в Дохе Украину представляет 43 спортсмена. Российские легкоатлеты выступают под нейтральным флагом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинка Магучих завоевала серебро на Чемпионате мира по легкой атлетике». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 37720
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 33148
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 28415
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 28126
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
9
 Просмотров: 26246
Спорт
"Милан" позорно проиграл "Фиорентине", но смог отличиться красивым голом
"Милан" позорно проиграл "Фиорентине", но смог отличиться красивым голом
 Просмотров: 189
Свитолина пробилась в 1/8 турнира в Китае
Свитолина пробилась в 1/8 турнира в Китае Просмотров: 189
Лунин хочет покинуть "Вальядолид" - испанские СМИ
Лунин хочет покинуть "Вальядолид" - испанские СМИ Просмотров: 666
Председатель Федерации футбола Мариуполя жестко раскритиковал Ахметова и Палкина
Председатель Федерации футбола Мариуполя жестко раскритиковал Ахметова и Палкина Просмотров: 567
Сын известного украинского футболиста заинтересовал "Динамо"
Сын известного украинского футболиста заинтересовал "Динамо" Просмотров: 2178
Больше всего комментируют
4
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
4
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
3
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
Голосов: 720
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua