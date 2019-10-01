Украинка Магучих завоевала серебро на Чемпионате мира по легкой атлетике

Магучих выиграла "серебро". Фото: Спортобоз

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной призеркой Чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.

18-летняя украинка с первой попытки взяла высоту 2,02 метра. Потом с третьей попытки прыгнула на 2,04 метра. Это ее новый личный рекорд и новый мировой рекорд среди спортсменов младше 20 лет, сообщает ТСН.

Магучих также должна была прыгать на 2,06 метра, но отказалась продолжать борьбу. "Золото" выиграла Мария Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом.

Юлия Левченко стала 4-й с результатом 2 метра, который она взяла с третьей попытки.

Мария Ласіцкене - 2.06

Ярослава Магучіх (Украина) - 2.04

Астинь Каннингем (США) - 2.00

Юлия Левченко (Украина) - 2.00.

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На ЧМ-2019 в Дохе Украину представляет 43 спортсмена. Российские легкоатлеты выступают под нейтральным флагом.