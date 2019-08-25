Украинка Дарья Билодид победила на чемпионате мира по дзюдо

Дарья Билодид победила на чемпионате. Фото: НОК Украины

Украинская дзюдоистка 18-летняя Дарья Билодид выиграла чемпионат мира в Токио, Япония.

Она одолела всех своих соперниц в весовой категории до 48 кг, сообщает УНИАН.

В четвертьфинале украинка победила испанку Лауру Абелинду Мартинес. В полуфинале сумела преодолеть представительницу Монголии Уранцецег Мунхбат.

В финале Дарья Билодид встретилась с 24-летней японкой Фуной Тонако. Она выиграла ЧМ в 2017 году.

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Билодид сумела победить в финале. На старте противостояния она сделала бросок на оценку ваза-ари - этого хватило для победы.

Дарья Билодид сумела защитить титул, который она завоевала на прошлом чемпионате мира в Баку.

Украинка Дарья Билодид вышла в финал чемпионата мира в Токио (Япония). В полуфинале она сравнительно легко справилась с монголкой Уранцецег Мунхбат.