Украинка Данча не смогла побороться за олимпийские медали в сноубординге

Украинская сноубордистка Аннамарі Данча. Фото: instagram.com/annamari_dancha

Украинская сноубордистка Аннамари Данча завершила выступления на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

В квалификационных заездах в параллельном гигантском слаломе 31-летняя украинка показала 26-й и 28-й результаты.

В итоговом протоколе Данча заняла 26-е место.

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В следующий раунд прошли 16 сноубордисток.

Как сообщила сама Аннамари в эфире телеканала "UA: Перший", ее не хотели допускать к старту, потому что еще позавчера у нее был положительный тест на коронавирус. Однако за 5 мин. до начала Данчак все же получил разрешение на проезд.

Победу в этой дисциплине одержала представительница Чехии Эстер Ледецка. В финальном заезде она опередила Даниэлу Улбинг из Австрии. Бронзовую награду повезет домой Глория Котник из Словении.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля. Около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.