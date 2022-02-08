Украинка Данча не смогла побороться за олимпийские медали в сноубординге

Украинская сноубордистка Аннамари Данча завершила выступления на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
В квалификационных заездах в параллельном гигантском слаломе 31-летняя украинка показала 26-й и 28-й результаты.
В итоговом протоколе Данча заняла 26-е место.
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В следующий раунд прошли 16 сноубордисток.
Как сообщила сама Аннамари в эфире телеканала "UA: Перший", ее не хотели допускать к старту, потому что еще позавчера у нее был положительный тест на коронавирус. Однако за 5 мин. до начала Данчак все же получил разрешение на проезд.
Победу в этой дисциплине одержала представительница Чехии Эстер Ледецка. В финальном заезде она опередила Даниэлу Улбинг из Австрии. Бронзовую награду повезет домой Глория Котник из Словении.
XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля.
Около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.
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