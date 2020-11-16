Украинец завоевал титул самого сильного человека планеты

Алексей Новиков повторил достижение Василия Вирастюка. Фото: facebook.com/theworldsstrongestman

Украинец 24-летний Алексей Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты - World Strongest Man.

На соревнованиях в США 2-е место занял британец Том Столтман, 3-е - канадец Жан-Франсуа Карон, сообщается в Facebook.

Новиков стал самым молодым атлетом, которому удалось получить престижный титул. Ранее он признавался четырехкратным обладателем звания самого сильного человека Украины

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В 2004 та 2007 годах титул самого сильного человека мира принадлежал другому украинцу - Василию Вирастюку.