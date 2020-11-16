Украинец завоевал титул самого сильного человека планеты

Украинец 24-летний Алексей Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты - World Strongest Man.
На соревнованиях в США 2-е место занял британец Том Столтман, 3-е - канадец Жан-Франсуа Карон, сообщается в Facebook.
Новиков стал самым молодым атлетом, которому удалось получить престижный титул. Ранее он признавался четырехкратным обладателем звания самого сильного человека Украины
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Билодид пропустит чемпионат Европы
В 2004 та 2007 годах титул самого сильного человека мира принадлежал другому украинцу - Василию Вирастюку.
Комментарии