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четверг, 03 мая 2018 19:22

Украинец заработал с болгарским клубом 400 тысяч евро

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Украинец заработал с болгарским клубом 400 тысяч евро
Пластун неплохо подзаработал в Болгарии. Фото: tuttomercato

Украинский легионер "Лудогорца" Игорь Пластун признался, какие премиальные получил за победу в чемпионате Болгарии.

"Финансовый бонус за чемпионство? Кроме премий, мы за каждую победу в чемпионате, есть такая фишка, как отрыв от ближайшего конкурента. Чем он больше, тем выше поощрения. Это для того, чтобы у футболистов не пропадала мотивация даже несмотря на то, что коллектив задолго до окончания первенства выиграл золотые медали.

В прошлом сезоне каждый такой бал приносил команде 25 тысяч евро. Несложно посчитать, что опередив "Левски" на 16 очков, мы заработали 400 тысяч евро. А потом эта сумма распределялась в зависимости от того, кто сколько матчей и минут сыграл.

Не думали, что станем чемпионами в прошлом туре. Все рассчитывали, что для "Лудогорца" золотой матч состоится 5 мая против ЦСКА, но наш главный конкурент в первенстве уступил "Ботеву", это и стало решающим фактором.

Отпустит главный тренер основных игроков в отпуск раньше? Ближайшие два тура в "Лудогорца" матчи с принципиальными соперниками - ЦСКА и "Левски". По болгарским меркам это дерби, поэтому в этих поединках ни о каком отпуске мыслей быть не может, настроение серьезное. А уже после встреч футболистам, на которых была наибольшая нагрузка в сезоне, в виде бонуса предоставят чуть больше отдыха", - сказал Пластун в интервью "Команда №1".

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Игорь Пластун имеет опыт выступлений в киевской "Оболони" и львовских "Карпатах", откуда и перебрался в Болгарию.

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Дата
03
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