Украинец забросил мяч со своей половины поля в НБА

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк помог "Детройту Пистонс" одержать победу в выездном матче над "Бостон Селтикс" – 116:103.
Этот матч Михайлюк начал на скамье запасных. Однако сумел сыграть 29 минут. За это время он набрал 21 очко, сделал 5 результативных передач и 1 подбор.
В конце третьей четверти Михайлюк забросил мяч со своей половины поля одновременно с сиреной, сообщает "24 канал".
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В Восточной конференции "Детройт" занимает 10-ю позицию в турнирной таблице.
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