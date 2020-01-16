Украинец забросил мяч со своей половины поля в НБА

Святослав Михайлюк провел результативный матч за свою команду. Фото: nba.com

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк помог "Детройту Пистонс" одержать победу в выездном матче над "Бостон Селтикс" – 116:103.

Этот матч Михайлюк начал на скамье запасных. Однако сумел сыграть 29 минут. За это время он набрал 21 очко, сделал 5 результативных передач и 1 подбор.

В конце третьей четверти Михайлюк забросил мяч со своей половины поля одновременно с сиреной, сообщает "24 канал".

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В Восточной конференции "Детройт" занимает 10-ю позицию в турнирной таблице.