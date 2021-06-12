Украинец впервые стал чемпионом Bellator

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Украинский боец ​​смешанных единоборств Ярослав Амосов завоевал чемпионство Bellator в полусреднем весе.

27-летний мужчина стал первым украинским в истории, получившим этот титул, сообщает "Обозреватель".

В главном бою турнира Bellator 260 в Анкасвилле в США Амосов преодолел чемпиона Дугласа Лиму из Бразилии. Схватка завершилась победой единогласным решением судей. Украинец полностью контролировал ход боя.

Всего прошло пять раундов. Сначала оба бойца работали в стойке без особого преимущества кого-то из них. Затем Амосов перевел Лиму в партер.

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Эта победа стала 26-й для Амосова.

Бой между украинцами Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в Лондоне. Местом поединка станет домашний стадион "Тоттенегма".